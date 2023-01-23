『MIZUNO ミズノMIZUNOPRO ミズノプロ 限定 木製ノックバット 硬式 軟式 ソフトボール 1CJWK15189 定価10，780円(税込)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 20時 05分に出品され03月05日 20時 05分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品番
1CJWK15189
カラー
01/ホワイト×生地だし×ブラック
サイズ
89cm/平均550g/平均Φ56mm
素材
朴+メイプル
原産国
日本製
特長
・展示会限定のミズノプロノックバット
・硬式、軟式、ソフトボール使用可
※商品の色はブラウザやお使いのモニターの仕様、設定により実際の商品と異なる場合がありますのでご了承ください。
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落札価格7546円
685 入札履歴
終了
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