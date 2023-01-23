『MIZUNO ミズノMIZUNOPRO ミズノプロ 限定 木製ノックバット 硬式 軟式 ソフトボール 1CJWK15189 定価10，780円(税込)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 20時 05分に出品され03月05日 20時 05分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品番

1CJWK15189



カラー

01/ホワイト×生地だし×ブラック



サイズ

89cm/平均550g/平均Φ56mm



素材

朴+メイプル



原産国

日本製



特長

・展示会限定のミズノプロノックバット

・硬式、軟式、ソフトボール使用可





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