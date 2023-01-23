『PRO-TEC プロテック スノーボード ヘルメット OLD SCHOOL SNOW CERTIFIED HELMET W/MIPS MATTE OLIVE オリーブ NO11【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 14時 36分に出品され03月29日 14時 36分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー

オリーブ(グリーン系)



素材

シェル: HIGH IMPACT ABS

ライナー: EPSフォーム



サイズ(頭周cm)

・XS (52-54cm)

・Ｓ (54-56cm)

・Ｍ (56-58cm)

・Ｌ (58-60cm)

・XL (60-62cm)



商品説明

創業から40年もの間アクションスポーツシーンにおいて支持を得てきた、超高品質ヘルメットブランド、PRO-TEC(プロテック)の 海外正規アイテム。



1973年発売のBUCKY LASEKモデルを元にしたシルエットが現代まで愛される、オールドスクールシリーズをスノーボードをはじめとしたウィンタースポーツ用に改良した、衝撃から脳を守る多方向衝撃保護システム MIPSレイヤー 仕様、OLD SCHOOL SNOW(オールドスクール スノー)ヘルメットです。

米国CPSC安全規格、欧州CE、オーストラリアASTM、AS / NZS 2063：2008等 各国の安全基準規格にて「5歳以上の自転車用ヘルメットに対する適切な衝撃保護機能を備えている」という認定を受けた、CERTIFIED(認証済み)モデル。



武骨なミリタリーテイストの、オリーブカラー！

シェルの両サイドにPRO-TEC ロゴがブラックでプリントされています。