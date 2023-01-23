『PRO-TEC プロテック スノーボード ヘルメット OLD SCHOOL SNOW CERTIFIED HELMET W/MIPS MATTE OLIVE オリーブ NO11【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 14時 36分に出品され03月29日 14時 36分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー
オリーブ(グリーン系)
素材
シェル: HIGH IMPACT ABS
ライナー: EPSフォーム
サイズ(頭周cm)
・XS (52-54cm)
・Ｓ (54-56cm)
・Ｍ (56-58cm)
・Ｌ (58-60cm)
・XL (60-62cm)
商品説明
創業から40年もの間アクションスポーツシーンにおいて支持を得てきた、超高品質ヘルメットブランド、PRO-TEC(プロテック)の 海外正規アイテム。
1973年発売のBUCKY LASEKモデルを元にしたシルエットが現代まで愛される、オールドスクールシリーズをスノーボードをはじめとしたウィンタースポーツ用に改良した、衝撃から脳を守る多方向衝撃保護システム MIPSレイヤー 仕様、OLD SCHOOL SNOW(オールドスクール スノー)ヘルメットです。
米国CPSC安全規格、欧州CE、オーストラリアASTM、AS / NZS 2063：2008等 各国の安全基準規格にて「5歳以上の自転車用ヘルメットに対する適切な衝撃保護機能を備えている」という認定を受けた、CERTIFIED(認証済み)モデル。
武骨なミリタリーテイストの、オリーブカラー！
シェルの両サイドにPRO-TEC ロゴがブラックでプリントされています。
クリフメイヤー（KRIFF MAYER）（レディース）シャギーボアロングフード ジャケット 2214404L-90:MULTI-COL
¥ 7546
クリフメイヤー（KRIFF MAYER）（メンズ）シャギーボアジャケット 2214400-9:NATURAL
¥ 7546
ペニー コンプリート 22 ラスタ CLASSICS Penny COMPLETE 22 Rasta PNYCOMP100 スケートボード Skateboard スケボー 22インチ
¥ 7546
POLAR T-SHIRT ポーラー Tシャツ STRIPE SHIN TEAL スケートボード スケボー
¥ 7546
Backpack Bookbag School Bag Skateboard Dinosaur Travel Bag for Girls Boys T
¥ 7546
ペニー コンプリート 22 レッド ステープル PENNY/PNYCOMP22541 Penny COMPLETE 22 RED Staple スケートボード 22インチ
¥ 7546
SHARK WHEEL シャークウィール ソフトウィール（クルーザー） DNA TRANSPARENT（78A） AMBER 72mm スケートボード スケボー
¥ 7546
アンダーアーマー（UNDER ARMOUR）（メンズ）パンツ メンズ DNA フリース ジョガーパンツ 1381336 001
¥ 7538
ラングスジャパン(RANGS) リップスティックデラックス ブラック
¥ 7537
TRISTAR トライスター トラック SILVER TRUCKS 149mm
¥ 7532
スケートボード 足回り ４点セット WHEEL ウィール ベアリング トラック ナット＆ボルト (ホワイト， 5.25インチ)
¥ 7532
スピットファイア (SPITFIRE) F4 99 DURO CONICAL FULL 53mm スケートボード ウィール スケボー
¥ 7532
スピットファイア (SPITFIRE) F4 99 DURO CONICAL FULL 52mm スケートボード ウィール スケボー
¥ 7532
TRISTAR トライスター トラック SILVER TRUCKS 149mm
¥ 7532
TRISTAR トライスター トラック SILVER TRUCKS 149mm
¥ 7532
VENTUREベンチャートラック POLISHED ALL POLISHED トラック スケートボード スケボー 5.0-6.1 Low-H
¥ 7531
2個ブラケット 4個ホイール スケートボードホイールセット ホイールとブリッジ 耐衝撃性 高強度 耐摩耗性 堅牢 スケートボードキット アル
¥ 7531
カンゴール リュック KANGOL ロゴ刺繍 メッシュポケット 2層式 軽量多機能 PC収納可能 マルチ
¥ 7531
落札価格7546円
576 入札履歴
終了
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