『信楽焼き めだか鉢 和風 手ひねり 幅42.5 高さ37 メダカ鉢 睡蓮鉢 NHK 信楽 スカーレット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 22時 01分に出品され04月15日 22時 01分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品番号

BKU1008409



商品サイズ：約 幅 42.5 × 奥行 41 × 高さ 37cm

日本製

ご注意

・信楽陶器は手造り製品ですので、色合いや形が微妙に異なる場合がございます。





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（アウトレット品や在庫処分品は対象外となります。）



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