【取寄商品】CD/一柳隊/Cherish (CD+Blu-ray)【2025年の人気アイテム】

商品情報

一柳隊 (ヒトツヤナギタイ ひとつやなぎたい)

2022年8月3日 発売





CD:1

1.Neunt Praeludium

2.Veins of FLOWER

3.パラライザ

4.La Vie en rose 〜楓・J・ヌーベルの優雅な日常〜

5.マッシブ!

6.ピンキー・プロミス

7.Pretty Please

8.Everlasting

9.運命のFilament

10.チェリッシュ

11.Edel Lilie

BD:2

1.2021年11月6日開催アサルトリリィ Last Bullet Presents『LIVE in TACHIKAWA GARDEN』夜の部全編映像

2.メイキング映像