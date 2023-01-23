『高儀 EARTH MAN 電気チェーンソー 300mm CSE-110【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 21時 11分に出品され03月22日 21時 11分に終了予定です。即決価格は7,538円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
高儀 EARTH MAN 電気チェーンソー 300mm CSE-110
【商品説明】
・オイルタンク容量:約90ml
・コード長:約2m
・チェーンスピード:約9.5m/s
・定格時間:30分
・有効切断長:約300mm
・用途:丸太 角材などの切断 薪切り作業に
・製造国:中国
・運転音:約83dB
【サイズ】
高さ : 18.60 cm
横幅 : 21.50 cm
奥行 : 65.00 cm
重量 : 3.78 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7538円
461 入札履歴
終了
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