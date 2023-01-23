『高儀 EARTH MAN 電気チェーンソー 300mm CSE-110【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 21時 11分に出品され03月22日 21時 11分に終了予定です。即決価格は7,538円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

高儀 EARTH MAN 電気チェーンソー 300mm CSE-110



【商品説明】

・オイルタンク容量:約90ml

・コード長:約2m

・チェーンスピード:約9.5m/s

・定格時間:30分

・有効切断長:約300mm

・用途:丸太 角材などの切断 薪切り作業に

・製造国:中国

・運転音:約83dB



【サイズ】

高さ : 18.60 cm

横幅 : 21.50 cm

奥行 : 65.00 cm

重量 : 3.78 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。