『ＢＵＣＫ−ＴＩＣＫ／ＡＢＲＡＣＡＤＡＢＲＡ ＴＨＥ ＤＡＹ ＩＮ ＱＵＥＳＴＩＯＮ ２０２０（完全生産限定盤）【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 23時 23分に出品され03月13日 23時 23分に終了予定です。即決価格は7,533円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【DVD】ＢＵＣＫ−ＴＩＣＫ(バク．チク)／発売日：2021/12/29／VIZL-1984／／ＢＵＣＫ−ＴＩＣＫ／＜収録内容＞［1］(1)ＴＨＥＭＥ ＯＦ Ｂ−Ｔ ２０２０ （ＳＥ）(2)月の砂漠(3)ケセラセラ エレジー(4)獣たちの夜 （ＹＯＷ−ＲＯＷ ｖｅｒ．）(5)ＳＯＰＨＩＡ ＤＲＥＡＭ(6)ＵＲＡＨＡＲＡ−ＪＵＫＵ(7)凍える(8)舞夢マイム(9)Ｖｉｌｌａｉｎ(10)堕天使 （ＹＯＷ−ＲＯＷ ｖｅｒ．）(11)ダンス天国(12)ＭＯＯＮＬＩＧＨＴ ＥＳＣＡＰＥ(13)ユリイカ(14)忘却(15)ＦＵＴＵＲＥ ＳＯＮＧ −未来が通る−(16)Ｌｕｎａ Ｐａｒｋ(17)世界は闇で満ちている(18)ＲＯＭＡＮＣＥ(19)ＬＯＶＥ ＭＥ(20)Ａｌｉｃｅ ｉｎ Ｗｏｎｄｅｒ Ｕｎｄｅｒｇｒｏｕｎｄ(21)ＬＯＶＥ ＰＡＲＡＤＥ(22)Ｎｅｗ Ｗｏｒｌｄ(23)ＰＥＡＣＥ （ＳＥ）［2］(1)ＴＨＥＭＥ ＯＦ Ｂ−Ｔ ２０２０ （ＳＥ）(2)月の砂漠(3)ケセラセラ エレジー(4)獣たちの夜 （ＹＯＷ−ＲＯＷ ｖｅｒ．）(5)ＳＯＰＨＩＡ ＤＲＥＡＭ(6)ＵＲＡＨＡＲＡ−ＪＵＫＵ(7)凍える(8)舞夢マイム(9)Ｖｉｌｌａｉｎ(10)堕天使 （ＹＯＷ−ＲＯＷ ｖｅｒ．）(11)ダンス天国(12)ＭＯＯＮＬＩＧＨＴ ＥＳＣＡＰ