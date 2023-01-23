『Ocean&Earth(オーシャンアンドアース) ウェットスーツ RIB GUARD PADDED LONG SLEEVE BLACK S【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 03時 25分に出品され03月15日 03時 25分に終了予定です。即決価格は7,532円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ocean&Earth(オーシャンアンドアース) ウェットスーツ RIB GUARD PADDED LONG SLEEVE BLACK S
【商品説明】
・カラー GREY BLACK
・サイズ S/M/L/XL
・素材 高品質ナイロン/エラスティン製
【サイズ】
高さ : 3.90 cm
横幅 : 21.30 cm
奥行 : 30.40 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7532円
484 入札履歴
終了
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