『Ocean&Earth(オーシャンアンドアース) ウェットスーツ RIB GUARD PADDED LONG SLEEVE BLACK S【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 03時 25分に出品され03月15日 03時 25分に終了予定です。即決価格は7,532円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ocean&Earth(オーシャンアンドアース) ウェットスーツ RIB GUARD PADDED LONG SLEEVE BLACK S



【商品説明】

・カラー GREY BLACK

・サイズ S/M/L/XL

・素材 高品質ナイロン/エラスティン製



【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 21.30 cm

奥行 : 30.40 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。