『【2種セット】【5000個 限定版】東方神起 トラベル セット TVXQ TRAVEL セット 【レビューで生写真5枚】【送料無料】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 21時 25分に出品され03月09日 21時 25分に終了予定です。即決価格は7,529円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名 : TVXQ TRAVEL SET 5，000 sets limited edition

メディア : etc

ジャンル： K-POP

発売国： KOREA

発売日 : 2017-09-28

発送日目安： 発売日より配送特急便1〜3日、宅配便3〜5日、送料無料5〜8日

商品番号 :

JJMD0046/8809506750981 MAX VER

JJMD0045/8809506750974 UKNOW VER

サイズ： 352 x 132 x 76mm

重さ： : etc g

構成：

* OUT BOX

352 x 132 x 76 mm



* MASH TRAVEL POUCH 3種

(L) 410 x 305 x 90 mm

(M) 330 x 245 x 90 mm

(S) 310 x 185 x 90 mm



* TRAVEL ORGANIZER

100 x 210 mm



* CARRIER NAME TAG

NAME TAG 90 mm

STRAP 10 x 200 mm



* LUCKY CARD

55 x 85mm

カテゴリ CD、音楽ソフト、チケット

KーPOP タグ 【2種セット】【5000個

限定版】東方神起

トラベル

セット

TVXQ

TRAVEL

セット

【レビューで生写真5枚】【送料無料】