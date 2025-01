【2種セット】【5000個 限定版】東方神起 トラベル セット TVXQ TRAVEL セット 【レビューで生写真5枚】【送料無料】【2025の人気アイテム】

商品情報

商品名 : TVXQ TRAVEL SET 5,000 sets limited edition

メディア : etc

ジャンル: K-POP

発売国: KOREA

発売日 : 2017-09-28

発送日目安: 発売日より配送特急便1〜3日、宅配便3〜5日、送料無料5〜8日

商品番号 :

JJMD0046/8809506750981 MAX VER

JJMD0045/8809506750974 UKNOW VER

サイズ: 352 x 132 x 76mm

重さ: : etc g

構成:

* OUT BOX

352 x 132 x 76 mm



* MASH TRAVEL POUCH 3種

(L) 410 x 305 x 90 mm

(M) 330 x 245 x 90 mm

(S) 310 x 185 x 90 mm



* TRAVEL ORGANIZER

100 x 210 mm



* CARRIER NAME TAG

NAME TAG 90 mm

STRAP 10 x 200 mm



* LUCKY CARD

55 x 85mm