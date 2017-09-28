『【2種セット】【5000個 限定版】東方神起 トラベル セット TVXQ TRAVEL セット 【レビューで生写真5枚】【送料無料】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 21時 25分に出品され03月09日 21時 25分に終了予定です。即決価格は7,529円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名 : TVXQ TRAVEL SET 5，000 sets limited edition
メディア : etc
ジャンル： K-POP
発売国： KOREA
発売日 : 2017-09-28
発送日目安： 発売日より配送特急便1〜3日、宅配便3〜5日、送料無料5〜8日
商品番号 :
JJMD0046/8809506750981 MAX VER
JJMD0045/8809506750974 UKNOW VER
サイズ： 352 x 132 x 76mm
重さ： : etc g
構成：
* OUT BOX
352 x 132 x 76 mm
* MASH TRAVEL POUCH 3種
(L) 410 x 305 x 90 mm
(M) 330 x 245 x 90 mm
(S) 310 x 185 x 90 mm
* TRAVEL ORGANIZER
100 x 210 mm
* CARRIER NAME TAG
NAME TAG 90 mm
STRAP 10 x 200 mm
* LUCKY CARD
55 x 85mm
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落札価格7529円
804 入札履歴
終了
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