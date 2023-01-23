『スターター リュック バンジーディパック21-23 ブラック/ピンク【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 09時 38分に出品され04月22日 09時 38分に終了予定です。即決価格は7,527円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スターター リュック バンジーディパック21-23 ブラック/ピンク



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ55cmxヨコ33cmxマチ18cm

・ペンホルダー付き

・ポケットの数:9(外側3/内側6)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:880g



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 37.60 cm

奥行 : 53.60 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。