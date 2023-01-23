『クロシオ(Kuroshio) ナチュラル 幅60×奥行30×高さ16.5cm - 4.0kg【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 03時 26分に出品され03月25日 03時 26分に終了予定です。即決価格は7,520円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クロシオ(Kuroshio) ナチュラル 幅60×奥行30×高さ16.5cm - 4.0kg
【商品説明】
・幅60×奥行30×高さ16.5cm
【サイズ】
高さ : 20.20 cm
横幅 : 32.60 cm
奥行 : 64.40 cm
重量 : 4.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7520円
511 入札履歴
終了
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