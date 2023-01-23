『不二貿易 玄関椅子 玄関ベンチ 幅70cm ナチュラル サポートチェア 収納付き 天然木 Natural Signature 37139【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 23時 46分に出品され03月20日 23時 46分に終了予定です。即決価格は7,517円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
不二貿易 玄関椅子 玄関ベンチ 幅70cm ナチュラル サポートチェア 収納付き 天然木 Natural Signature 37139
【商品説明】
・サイズ:幅70×奥行30×高さ70cm
・原産国:マレーシア
・塗装:ラッカー塗装
・素材・材質:ラバーウッド
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 75.00 cm
重量 : 8.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7517円
404 入札履歴
終了
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