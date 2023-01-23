『トミーテック ジオコレ 鉄道コレクション JR 107系0番代 日光線 旧塗装 2両セット ジオラマ用品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 01時 17分に出品され04月11日 01時 17分に終了予定です。即決価格は7,512円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トミーテック ジオコレ 鉄道コレクション JR 107系0番代 日光線 旧塗装 2両セット ジオラマ用品: 商品のタイトル（編集なし）
【商品説明】
・(C)2008 TOMYTEC
・対象年齢 :15歳から
・対象性別 :男女共用
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 12.60 cm
奥行 : 17.60 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7512円
543 入札履歴
終了
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