『トミーテック ジオコレ 鉄道コレクション JR 107系0番代 日光線 旧塗装 2両セット ジオラマ用品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 01時 17分に出品され04月11日 01時 17分に終了予定です。即決価格は7,512円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トミーテック ジオコレ 鉄道コレクション JR 107系0番代 日光線 旧塗装 2両セット ジオラマ用品: 商品のタイトル（編集なし）

【商品説明】

・(C)2008 TOMYTEC

・対象年齢 :15歳から

・対象性別 :男女共用



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 12.60 cm

奥行 : 17.60 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。