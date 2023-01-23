『コーセー 雪肌精 「SAVE the BLUE」デザインボトル(みずみずしいタイプ) 500ml【2019限定】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 46分に出品され03月13日 09時 46分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
商品名：雪肌精 化粧水 seve the blue
内容量：500ml
タイプ：みずみずしいタイプ
メーカー/ブランド名：コーセー 雪肌精
【商品説明】
By continuing to protect corals， this large SAVE the BLUE limited design bottle is made with a moist type of medicinal lotion that has a beautiful landscape of blue sky， ocean， and white sandy beaches ...
【商品詳細】
ブランド：コーセー
商品名：コーセー 雪肌精 「SAVE the BLUE」デザインボトル(みずみずしいタイプ) 500ml【2019限定】
製造元：KOSE
商品番号：4971710279580
商品内容：500ミリリットル (x 1)
【当店からの連絡】
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落札価格7508円
831 入札履歴
終了
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