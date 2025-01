コーセー 雪肌精 「SAVE the BLUE」デザインボトル(みずみずしいタイプ) 500ml【2019限定】【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品概要】

商品名:雪肌精 化粧水 seve the blue

内容量:500ml

タイプ:みずみずしいタイプ

メーカー/ブランド名:コーセー 雪肌精



【商品説明】

By continuing to protect corals, this large SAVE the BLUE limited design bottle is made with a moist type of medicinal lotion that has a beautiful landscape of blue sky, ocean, and white sandy beaches ...



【商品詳細】

ブランド:コーセー

商品名:コーセー 雪肌精 「SAVE the BLUE」デザインボトル(みずみずしいタイプ) 500ml【2019限定】

製造元:KOSE

商品番号:4971710279580

商品内容:500ミリリットル (x 1)



