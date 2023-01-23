『DUNLOP ダンロップ / LONG COAT ロングコート UNISEX ユニセックス (DAF6240) (SIZE：L/O S/M)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 16時 38分に出品され04月07日 16時 38分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：S/M、L/O
S：(身長/162cm〜168cm) (胸囲/85cm〜91cm)(ウエスト/71〜77)
M：(身長/167cm〜173cm) (胸囲/89cm〜95cm)(ウエスト/75〜81)
L：(身長/172cm〜178cm) (胸囲/93cm〜99cm)(ウエスト/79〜85)
O：(身長/177cm〜183cm) (胸囲/97cm〜103cm)(ウエスト/83〜89)
原産国：MADE IN CHINA
素材：ポリエステル100％
機能：防風 撥水
カラー：ブラック
素材：ポリエステル100%
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ご不明な点がございましたらお問い合わせくださいませ。
ヨネックス 70076 YONEX メンズ裏地付きウィンドウォーマーシャツ
¥ 7504
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落札価格7508円
402 入札履歴
終了
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