『DUNLOP ダンロップ / LONG COAT ロングコート UNISEX ユニセックス (DAF6240) (SIZE：L/O S/M)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 16時 38分に出品され04月07日 16時 38分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：S/M、L/O

S：(身長/162cm〜168cm) (胸囲/85cm〜91cm)(ウエスト/71〜77)

M：(身長/167cm〜173cm) (胸囲/89cm〜95cm)(ウエスト/75〜81)

L：(身長/172cm〜178cm) (胸囲/93cm〜99cm)(ウエスト/79〜85)

O：(身長/177cm〜183cm) (胸囲/97cm〜103cm)(ウエスト/83〜89)

原産国：MADE IN CHINA

素材：ポリエステル100％

機能：防風 撥水

カラー：ブラック

素材：ポリエステル100%



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