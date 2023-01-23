『ハンプコウボウ ショルダーバッグ VintageIIシリーズ A4対応 3X96 グレー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 01時 36分に出品され04月26日 01時 36分に終了予定です。即決価格は7,507円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハンプコウボウ ショルダーバッグ VintageIIシリーズ A4対応 3X96 グレー
【商品説明】
・ショルダー全長:130cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ31cmxヨコ29cmxマチ8cm
・ポケットの数:10(外側4/内側6)
・メイン素材: 綿
・留め具の種類: マグネット
・表地: コットン
・重量:610g
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 35.80 cm
奥行 : 39.80 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7507円
201 入札履歴
終了
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