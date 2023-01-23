『ハンプコウボウ ショルダーバッグ VintageIIシリーズ A4対応 3X96 グレー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 01時 36分に出品され04月26日 01時 36分に終了予定です。即決価格は7,507円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ハンプコウボウ ショルダーバッグ VintageIIシリーズ A4対応 3X96 グレー



【商品説明】

・ショルダー全長:130cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ31cmxヨコ29cmxマチ8cm

・ポケットの数:10(外側4/内側6)

・メイン素材: 綿

・留め具の種類: マグネット

・表地: コットン

・重量:610g



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 35.80 cm

奥行 : 39.80 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ハンプコウボウ

ショルダーバッグ

VintageIIシリーズ

A4対応

3X96

グレー