『コールマン(Coleman) レジャーシート IL ピクニックレジャーシート 2000030409【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 21時 26分に出品され05月10日 21時 26分に終了予定です。即決価格は7,507円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン(Coleman) レジャーシート IL ピクニックレジャーシート 2000030409
【商品説明】
・収納サイズ：約45×直径20cm
・本体サイズ：約170×200cm
・生産国：中国
・素材：アクリル100％
・重量：約1kg
【サイズ】
高さ : 14.80 cm
横幅 : 23.20 cm
奥行 : 46.40 cm
重量 : 1.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7507円
73 入札履歴
終了
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