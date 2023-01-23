『アングリッド RUCK SACK リュック バッグ バックパック 51240 アイボリー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 16時 33分に出品され03月12日 16時 33分に終了予定です。即決価格は7,502円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アングリッド RUCK SACK リュック バッグ バックパック 51240 アイボリー
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ， ダブルハンドル
・メイン素材: レザー
・商品管理番号：ung-iii-51240
・生産国：CHINA
・留め具の種類: ファスナー
・素材：合成皮革
・表地: レザー
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7502円
64 入札履歴
終了
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