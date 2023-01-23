『Ymiko 3.5MMヘッドフォン用ミニオーディオDACデコーダーヘッドフォンアンプサウンドミキサー(ブラック)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 47分に出品され03月27日 15時 47分に終了予定です。即決価格は7,498円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ymiko 3.5MMヘッドフォン用ミニオーディオDACデコーダーヘッドフォンアンプサウンドミキサー(ブラック)



【商品説明】

・【DAC高さデコード】デジタルサウンドを強化します。

・【パッケージ内容】デコーダー*1；充電ケーブル*1；光ファイバケーブル*1；データライン*1；取扱説明書*1。

・【商品仕様】ヘッドホンアンプ出力最大出力：90mW/32オーム；電源：DC5V1A；周波数応答範囲：20Hz〜20kHz（±3dB）；信号対雑音比（SNR）：?105dB；高音調整範囲：±6dB；低音調整範囲：±6dB；サンプリングレート：USB-24ビット/ 96kHz、同軸/光学-24ビット/ 192kHz；制御モード：タクトスイッチ+ポテンショメータノブ；入力インターフェース：ファイバー/同軸; PC-USB；出力インターフェース：RCA用に金メッキ3



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 15.50 cm

奥行 : 19.50 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。