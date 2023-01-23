『Ymiko 3.5MMヘッドフォン用ミニオーディオDACデコーダーヘッドフォンアンプサウンドミキサー(ブラック)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 47分に出品され03月27日 15時 47分に終了予定です。即決価格は7,498円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ymiko 3.5MMヘッドフォン用ミニオーディオDACデコーダーヘッドフォンアンプサウンドミキサー(ブラック)
【商品説明】
・【DAC高さデコード】デジタルサウンドを強化します。
・【パッケージ内容】デコーダー*1；充電ケーブル*1；光ファイバケーブル*1；データライン*1；取扱説明書*1。
・【商品仕様】ヘッドホンアンプ出力最大出力：90mW/32オーム；電源：DC5V1A；周波数応答範囲：20Hz〜20kHz（±3dB）；信号対雑音比（SNR）：?105dB；高音調整範囲：±6dB；低音調整範囲：±6dB；サンプリングレート：USB-24ビット/ 96kHz、同軸/光学-24ビット/ 192kHz；制御モード：タクトスイッチ+ポテンショメータノブ；入力インターフェース：ファイバー/同軸; PC-USB；出力インターフェース：RCA用に金メッキ3
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 15.50 cm
奥行 : 19.50 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7498円
941 入札履歴
終了
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