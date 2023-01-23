『NARUMI(ナルミ) ティー ポット フェリシータ ブルー 330cc 50626-4515P【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 05時 38分に出品され03月04日 05時 38分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NARUMI(ナルミ) ティー ポット フェリシータ ブルー 330cc 50626-4515P



【商品説明】

・カラー:ブルー

・サイズ:短径9.1×長径14.4×高さ10.2cm×満水容量330cc

・シリーズ:フェリシータ

・原産国:インドネシア

・本体重量:0.24kg

・素材:ボーンチャイナ



【サイズ】

高さ : 11.90 cm

横幅 : 12.10 cm

奥行 : 12.70 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。