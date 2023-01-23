『NARUMI(ナルミ) ティー ポット フェリシータ ブルー 330cc 50626-4515P【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 05時 38分に出品され03月04日 05時 38分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NARUMI(ナルミ) ティー ポット フェリシータ ブルー 330cc 50626-4515P
【商品説明】
・カラー:ブルー
・サイズ:短径9.1×長径14.4×高さ10.2cm×満水容量330cc
・シリーズ:フェリシータ
・原産国:インドネシア
・本体重量:0.24kg
・素材:ボーンチャイナ
【サイズ】
高さ : 11.90 cm
横幅 : 12.10 cm
奥行 : 12.70 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7497円
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終了
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