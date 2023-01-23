『【REC-MOUNT25】 カーナビ マウントセット (A15 ソニー ナビ (ナブ・ユー) 用+B2+C22) [RM25-A15-B2-C22]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 09時 54分に出品され04月28日 09時 54分に終了予定です。即決価格は7,495円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品紹介 ABC各パーツの詳細は文字数制限等で記載できない為各商品ページをご覧頂き購入してください(型番で検索)※※ソニーのナビは 適合 A15/ A16 と2種ございますので 適合や形状をよくご確認ください（検索に引っかかったから合うとは限りません）※Aパーツに電源接続端子はありません※ベース マウント部 (Cパーツ) は車両側のサイズにあったラインナップを選択して下さい。REC-MOUNTSとREC-MOUNT25やREC-MOUNT23で互換性があるパーツは一切ありませんのでご注意ください(各ブランドでボールサイズは違います)ナビの適合違いやベースマウント部の寸法違い等による返品は、すべてお客様都合扱いとなります。商品の仕様（デザイン等含む）は予告なく変更になる場合がございます。画像の一部は合成箇所もあり、実際の寸法イメージや?