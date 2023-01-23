『正規品／トーエイライト G1192 検尺ロープ100 TOEI LIGHT キャンプ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 20時 47分に出品され03月11日 20時 47分に終了予定です。即決価格は7,493円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー名：トーエイライト / TOEI LIGHT
商品名：G1192 検尺ロープ100
メーカー品番：G1192
JANコード：4518891068239
幅6.2mm×厚さ2mm×長さ100m
素材：グラスファイバー（PVCコーティング）重さ：1600g1cm目盛JIS1級水洗い可
測定に便利な目盛1cm間隔
※画像はイメージです。
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落札価格7493円
246 入札履歴
終了
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