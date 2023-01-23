『かわ畑 サイドテーブル ブラック 本体サイズ:約22×22×65cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 01時 20分に出品され04月12日 01時 20分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

かわ畑 サイドテーブル ブラック 本体サイズ:約22×22×65cm



【商品説明】

・本体サイズ:約22×22×65cm



【サイズ】

高さ : 22.80 cm

横幅 : 24.40 cm

奥行 : 65.20 cm

重量 : 1.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。