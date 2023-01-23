『高さ150cm 幅37.5cm シンプルスタンドミラー 日本製 (高さ150cm 幅37.5cm 日本製 シンプルスタンドミラー)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 01時 02分に出品され04月23日 01時 02分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

高さ150cm 幅37.5cm シンプルスタンドミラー 日本製 (高さ150cm 幅37.5cm 日本製 シンプルスタンドミラー)



【商品説明】

・フレーム幅 約4cm

・塗装 ラッカー樹脂塗装

・外寸 幅37.5×奥行4～41×高さ150(cm)

・材質 天然木（栂）、3mmガラス鏡

・重さ 約5kg



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。