『高さ150cm 幅37.5cm シンプルスタンドミラー 日本製 (高さ150cm 幅37.5cm 日本製 シンプルスタンドミラー)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 01時 02分に出品され04月23日 01時 02分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
高さ150cm 幅37.5cm シンプルスタンドミラー 日本製 (高さ150cm 幅37.5cm 日本製 シンプルスタンドミラー)
【商品説明】
・フレーム幅 約4cm
・塗装 ラッカー樹脂塗装
・外寸 幅37.5×奥行4～41×高さ150(cm)
・材質 天然木（栂）、3mmガラス鏡
・重さ 約5kg
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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高さ150cm 幅37.5cm シンプルスタンドミラー 日本製 (高さ150cm 幅37.5cm 日本製 シンプルスタンドミラー)
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落札価格7490円
931 入札履歴
終了
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