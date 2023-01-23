『アリーナ ハーフスパッツ レーシングスパッツ（ハーフレッグ） メンズ ブラック×イエロー(BKGN)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 20時 50分に出品され03月21日 20時 50分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アリーナ ハーフスパッツ レーシングスパッツ（ハーフレッグ） メンズ ブラック×イエロー(BKGN)
【商品説明】
・World Aquatics（国際水泳連盟）承認モデル
・この商品は縫製上、一点一点プリント柄の見え方に違いが生じますので予めご了承ください。
・カラー:ブラック×イエロー(BKGN)
・サイズ:Sサイズ
・従来モデル「X-PYTHON2」との比較で、たて方向の伸長率を約5%UPした素材「AQUA XTREME」を採用
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7490円
487 入札履歴
終了
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