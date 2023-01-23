アリーナ ハーフスパッツ レーシングスパッツ（ハーフレッグ） メンズ ブラック×イエロー(BKGN)【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

アリーナ ハーフスパッツ レーシングスパッツ（ハーフレッグ） メンズ ブラック×イエロー(BKGN)



【商品説明】

・World Aquatics（国際水泳連盟）承認モデル

・この商品は縫製上、一点一点プリント柄の見え方に違いが生じますので予めご了承ください。

・カラー:ブラック×イエロー(BKGN)

・サイズ:Sサイズ

・従来モデル「X-PYTHON2」との比較で、たて方向の伸長率を約5%UPした素材「AQUA XTREME」を採用



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。