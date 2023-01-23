『BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボールTOUR B X 2020年モデル 12球入 イエロー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 17時 02分に出品され03月19日 17時 02分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ブリヂストン(BRIDGESTONE)」より引用"
【商品名】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボールTOUR B X 2020年モデル 12球入 イエロー
【商品説明】
・TOUR B X/XSが新発売。初速で「飛ばす」。初速で「止める」。
・「B」を信じろ。タイガーウッズも認めたツアーボール
・シームレス330デュアルディンプル
・スリップレス・バイトコーティング
・ハイスピード・インナーカバー
・次世代リアクティブ・ウレタンカバー
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 14.60 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 650.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Bridgestone(ブリヂストン) ゴルフ Tour B XSモデル ゴルフボール
¥ 7482
３ダース 本間ゴルフ ゴルフボール HONMA D1 Ｄ１ マルチカラー
¥ 7482
BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール SUPER STRAIGHT 2021年モデル 24球入 ホワイト
¥ 7482
3ダースセット スリクソン(SRIXON) TRI-STAR トライスター プレミアムホワイト SNTRS4PWH3 3ダース(36球入)
¥ 7482
本間ゴルフゴルフボール New D1 3ダースセット ホワイト
¥ 7481
BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール19PHYZ歌舞伎パッケージ
¥ 7481
ファラオ ゴルフボール 超ソフトツーピースボール DZ WH マルチ
¥ 7480
BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール19PHYZ歌舞伎パッケージ
¥ 7480
Bridgestone(ブリヂストン) ゴルフ Tour B XSモデル ゴルフボール
¥ 7480
本間ゴルフ ゴルフボール TW-X TW-X BT1908 ホワイト
¥ 7480
２ダース ＋ おまけ 本間ゴルフ ホンマ ゴルフ ボール 2021年 モデル TW-S TW S (TW-S_イエロー_２ダース)
¥ 7480
POLARA(ポララ) ゴルフボール XDS 3ピース ULTIMATE STRAIGHT
¥ 7478
Srixon ソフトフィール12 ホワイト
¥ 7476
ゴルフ用品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール EXTRA SOFT 2021年モデル 24球入 イエロー
¥ 7476
Srixon ソフトフィール12 ホワイト
¥ 7476
BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール19PHYZ ホワイト 12球入
¥ 7476
SRIXON(スリクソン) ゴルフボール Z-Star XV Z-Star XV (ゼットスター エックスブイ) ゴルフボール 2017年モ
¥ 7476
BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール SUPER STRAIGHT 2021年モデル 24球入 パールホワイト
¥ 7476
落札価格7482円
937 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！