『VRS iPhone 11 対応 ケース 手帳型 本革 ベルト/マグネット フラップ なし ハンドメイド レザー 手帳 カバー カード 収納【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 03時 28分に出品され03月15日 03時 28分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
VRS iPhone 11 対応 ケース 手帳型 本革 ベルト/マグネット フラップ なし ハンドメイド レザー 手帳 カバー カード 収納
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 19.20 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7482円
725 入札履歴
終了
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