『magic acgn Emma Sano Anime Wig Costume Character Wig Cosplay Wig★海外で人気の並行輸入【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 13時 49分に出品され03月10日 13時 49分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|magic acgn Emma Sano Anime Wig Costume Character Wig Cosplay Wig
|ブランド名
|商品コメント
| Material:high quality synthetic high temp fiber.
Package:wig and a free cap.
Color:As picture.The color may vary due to inherent manufacturing varations or your computer monitor color settings.
Perfect for daily use，Halloween，concerts，theme parties，wedding，dating ect
Breathable rose net within the network make you feel comfortable when you wear it.There are two adjustment straps at two side of the wig， which can be intertwined to a fix position to suit different head sizes.
本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。 海外輸入製品の特性等について・当店の販売する商品は原則海外輸入製品となります。・掲載している写真は、ご使用の端末の環境や撮影の光加減によって実際の商品のイメージと多少異なることがございます。またイメージ写真も含まれますのでタイトルや商品説明をご確認くださいませ。・商品は新品未使用品ですが、工場の出荷段階でついた細かい傷や汚れなどがある場合もございます。予めご了承ください。・外箱に長時間による輸送時の擦れや多少の凹みなどが生じる場合がございます。神経質な方やプレゼントとしてご購入は適しておりませんのでご注文をお控えください。・海外製品の特性上、商品によっては品質仕様に多少の誤差・バラツキがある場合がございます。大変恐縮ではございますが海外輸入商品としてご理解頂いた上でのご注文をお願いいたします。・海外製品につき、原則日本語の説明書は付属いたしません。・製品の取扱や操作方法などのサポート、説明書の翻訳等については対応致しかねます。予めご了承ください。 並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。 税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。 商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0730637166434
商品コード
YS0000047640202954
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落札価格7476円
394 入札履歴
終了
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