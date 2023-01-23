『アリーナ リミック トレーニングワンピース（オープンバック） レディース ホワイト×ブラック×ピンク(WHT)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 18時 58分に出品され04月10日 18時 58分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アリーナ リミック トレーニングワンピース（オープンバック） レディース ホワイト×ブラック×ピンク(WHT)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.30 cm

横幅 : 23.80 cm

奥行 : 36.40 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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リミック

トレーニングワンピース（オープンバック）

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ホワイト×ブラック×ピンク(WHT)