『[アンダーアーマー] ランニングシューズ UAチャージド バンディット7 ワイド メンズ Black/Metallic Gold/Metallic Gold 27.0 cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 28分に出品され03月23日 21時 28分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
「商品情報」商品紹介
エクストラ ワイド FIT
ニュートラル:クッショニングを求めるランナーに最適
軽量の二重のエンジニアードメッシュアッパー構造が、通気性と高いフィット性を提供
クッション性に優れたアンクルカラーとシュータンにより快適なフィットを実現
EVAソックライナーが、足の形にフィットしてスリップを防ぎ、足裏を快適にキープ
TPUミッドフットシャンクがサポートと安定性を高める
ソリッドラバーアウトソールが強い衝撃を受ける部分をカバーし、軽量でありながら優れた耐久性を実現
解剖学的に配置されたブレックスグルーブが、流れるようにスムーズな蹴り出しを実現
CHARGED(チャージド):加える力の大きさに応じて、柔らかいクッション性から鋭い反発性まで弾力性が変化するクッションフォーム。
4E相当
原産国:インドネシア アンダーアーマーのテクノロジーのすべては、アスリートのパフォーマンスを最大化させるために開発。アスリートを進化させる本物のギアとして、イノベーションを起こし続ける。
アンダーアーマーのテクノロジーのすべては、アスリートのパフォーマンス「主な仕様」
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落札価格7476円
236 入札履歴
終了
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