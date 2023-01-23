『PHOLSY ワイヤレスレリーズ タイマーリモートコントローラー HDR インターバル バルブ タイマー Canon 用 EOS R3， R【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 01時 20分に出品され04月28日 01時 20分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PHOLSY ワイヤレスレリーズ タイマーリモートコントローラー HDR インターバル バルブ タイマー Canon 用 EOS R3， R
【商品説明】
・S（1枚撮影）、C（連続撮影）、B（長時間露光撮影 / バルブ）、2S（セルフタイマー:2秒/リモコン）、Timer (タイマー)。セルフ／インターバル／長時間露光タイマー。HDR(ハイダイナミックレンジ)撮影3，5または7枚
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・互換性: Canon EOS R3， EOS R5， EOS R5 C， 10D， 6D MarK II， 1D X Mark II， 1D X， 1DX Mark III， 1D C， 1DS Mark III， 1DS Mark II， 1Ds， 1D Mark IV， 1D Mark III， 1D Mark
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 15.40 cm
奥行 : 18.40 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7473円
787 入札履歴
終了
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