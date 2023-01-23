Kenko 双眼鏡 CERES(セレス) 10-30X21 MC-S ポロプリズム式 10~30倍 ズームタイプ 21口径 レンズクロス付属【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Kenko 双眼鏡 CERES(セレス) 10-30X21 MC-S ポロプリズム式 10~30倍 ズームタイプ 21口径 レンズクロス付属



【商品説明】

・スポーツ観戦、旅行などマルチに活躍

・ズームレバーで10倍から30倍まで倍率を変えられるズーム双眼鏡

・光の透過率を上げ、クリアな視界を確保するマルチコーティング

・対物レンズ有効径:21mm

・手の小さい方でも使いやすいコンパクトサイズ

・持ち運び用のケースとTE



【サイズ】

高さ : 6.70 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



食料品・ペットフードをご検討のお客様へ

商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

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