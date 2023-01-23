『Kenko 双眼鏡 CERES(セレス) 10-30X21 MC-S ポロプリズム式 10~30倍 ズームタイプ 21口径 レンズクロス付属【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 00時 19分に出品され03月06日 00時 19分に終了予定です。即決価格は7,470円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kenko 双眼鏡 CERES(セレス) 10-30X21 MC-S ポロプリズム式 10~30倍 ズームタイプ 21口径 レンズクロス付属
【商品説明】
・スポーツ観戦、旅行などマルチに活躍
・ズームレバーで10倍から30倍まで倍率を変えられるズーム双眼鏡
・光の透過率を上げ、クリアな視界を確保するマルチコーティング
・対物レンズ有効径:21mm
・手の小さい方でも使いやすいコンパクトサイズ
・持ち運び用のケースとTE
【サイズ】
高さ : 6.70 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 13.00 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7470円
738 入札履歴
終了
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