『kk様専用です。【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 06時 35分に出品され03月06日 06時 35分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 かなりいい商品。

イチオシアイテムです。

寒くなってきましたね。冬先取りで、



Dspuared2

ディースクエアード

ディースクのメンズコート

ピーコート。



色。ネイビー

無地。



お買い得。

正規品ブランドショップで購入。ディースクエアード店舗で購入しました。



価格２０万くらいで購入しました。



ウール100%

イタリアン製



●サイズ：44

S「イタリアン海外ブランドなので少し大きめSで、日本的にMにもなるのかもしれません」

めちゃくちゃオシャレで、どんな服にも合わせられる万能コートです。

あったかくて、オシャレで洗礼されたファッションを是非お試しください。

形がめちゃくちゃ綺麗で細く見えて、肩の部分が可愛くて都会的な感じでございます。

これからの季節今からすぐ着れますので、一個もっておくといいです。おススメです。



是非ご検討してみてください。



●状態：

ほぼ新品。

ファッション系の衣装でスタジオで、３.4回来て歩いたり、着ていた程度ですが、来ているので中古品です。

気になるかた、神経質な方はご遠慮くださいませ。

中古品ということをご理解の上ご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ディースクエアード カラー: ブラック系/ブルー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ kk様専用です。