『RV INNO スキーキャリア 取付フックセット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 04時 14分に出品され05月02日 04時 14分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キャリア：UK728

フック：K329 トヨタ ヴァンガード、RAV4適合



2021年に購入し、4シーズン使用しました。

車両買い替えにより使用できなくなるため出品します。



オフシーズンは車両から取り外し、日光の当たらない場所で保管しております。また取り付けている間も、使用中以外はカーポートの下に駐車しておりましたので、目立つ日焼けはありません。



カバー下の金属部は多少サビありますが、使用においては問題ない程度かと思います。（画像参照ください）



キャリア、フックの別売も対応可能です。

ご検討宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>車>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ 車・バイク・自転車

車

アクセサリー タグ RV

INNO

スキーキャリア

取付フックセット