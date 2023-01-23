『【極美品】Dyson HP04 ダイソン hot+cool 空気清浄機付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 03時 41分に出品され04月10日 03時 41分に終了予定です。即決価格は15,350円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【極美品】Dyson HP04 ダイソン pure hot+cool 空気清浄機付き



目立った傷や汚れなく全体的に綺麗な状態です。フィルターも綺麗です。詳細は写真にてご確認ください。あくまでも中古品であることご理解いただける方、ご検討お願い致します。 神経質な方はご遠慮ください。



【付属品】

・本体

・フィルター

・リモコン



▪️商品紹介

●空気清浄機、ヒーター、扇風機の1台3役

空気中のウィルスや花粉を捕集



●350°首振り機能で、部屋全体に空気を循環

LCDディスプレイに空気の状態を表示

高性能HEPAフィルター搭載



●スマートフォンアプリに連携できるのでスマホからも操作が可能



●正面から送風せずに空気清浄する「ディフューズドモード」付き。



▪️商品詳細

商品名 ：空気清浄機能付ファンヒーター

Pure Hot+Cool

メーカー：Dyson/ダイソン

型番： HP04

年式：2019年製



・電動ファンのデザイン：フロアファン

・電源：電源コード式

・タイマー：スリープタイマー/15分～9時間

・自動電源オフ

・危険察知時電源オフ

・商品の寸法：W24.8xD24.8 x H76.4 cm



即購入ok,早い者勝ち 多少の値引き受付ます

発送はプチプチの緩衝材とダンボール等で梱包後、匿名配送便にて発送予定です。



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ダイソン モデル名···Pure Hot+Cool 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイソン