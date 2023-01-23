『APPLE AirPods Pro 第2世代 MQD83J/A WHITE【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 02時 46分に出品され04月25日 02時 46分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 APPLE MQD83J/A WHITE



#Apple

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種別···AirPods Pro



世代···第2世代



ケース···MagSafe充電ケース(Lightning)付き



昨年、家族用に購入したものの、2、3回のみで、

後は殆ど使用する事がなかった為、出品です。

その為、大変綺麗な状態です。



元箱等、一式揃っております。

イヤホン本体とケース以外の付属品は未使用です。



肌に触れる商品の為、

出品に際し、手にニトリルグローブを装着した上で、

消毒用エタノールとティッシュで清拭しております。

設定もリセット済みです。



らくらくメルカリ便での発送予定です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル