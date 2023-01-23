『【STAMMBAUM】*LESSAGE ショートダウンコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 22時 22分に出品され03月10日 22時 22分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【2023 AW】

JOURNAL STANDARD LESSAGE



2023年12月頃に購入し、1シーズン着用しました。クリーニングに出し、保管していました。

確認した範囲では汚れや傷はなく、きれいな状態だと思います。

ご検討よろしくお願いいたします。



以下、サイトの引用です。



◆STAMMBAUM×LESSAGE別注のショートダウンコート



毎シーズン大活躍してくれるダウンコート。

全体的に丸みのあるシルエットがポイントで肩線を落として抜いて着用して頂くと洒落っ気が出ます。

女性らしいワンピースや、デニムやスニーカーと合わせて、大人カジュアルな着こなしも。

寒い時期には欠かせないタウンユースダウンコートとしてとてもおすすめです。



ポリエステルを特殊加工することで、綿糸の自然なよじれを再現した糸を用い、

さらにモミ加工をくわえているため、化学繊維にありがちな人工的な光沢感などもなく、

マットで落ち着いた質感をたのしめます。

生地表面に微妙な凹凸感があるのでシワが気にならず、取り扱いしやすいのもポイントです。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジャーナルスタンダードレサージュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【STAMMBAUM】*LESSAGE

ショートダウンコート