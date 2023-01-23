『【美品】ACK55V 2019年式 ダイキン 空気清浄機【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 15時 17分に出品され04月20日 15時 17分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダイキン

空気清浄機

ACK55V-W

2019年製



フィルターや外観は相当綺麗な状態となってます。



水タンク差し込み部分にカルキ付着があります。

型番など記載のラベルがありません。

ネットや、買った時期を調べたらおそらく2019年式と思われます。

最終的には形状や写真上で判断をお願いします。

外箱や取扱説明書はありません。







#空気清浄機

#ダイキン

#ストリーマー 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし