『【新品】リバティ LIBERTY fabric 春夏物リップルパジャマ（M) P【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 00時 48分に出品され03月12日 00時 48分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ルームウェア・パジャマ
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|アムールユージングリバティファブリック
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落札価格7722円
910 入札履歴
終了
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