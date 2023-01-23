『【新品】リバティ LIBERTY fabric 春夏物リップルパジャマ（M) P【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 00時 48分に出品され03月12日 00時 48分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リバティファブリック LIBERTY fabricの春夏物リップルパジャマ、新品です。前開き。7分袖、8分ズボン。色はピンク。サイズはMでバスト79-87cm。綿100％のリップル素材。正規ライセンス会社扱い日本製。定価￥20900のお品です。

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◆お値引きのご依頼はご容赦いただいております。

ただし複数購入をしていただき同梱発送の場合は、差額送料分をややお安くできる場合がございます。 その都度コメントでお問い合わせください。



◆お休みのお知らせはプロフィールをご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ルームウェア・パジャマ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アムールユージングリバティファブリック

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LIBERTY

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春夏物リップルパジャマ（M) P