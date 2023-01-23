『◆ムートンジャケット◆【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 18時 57分に出品され03月31日 18時 57分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダウンジャケットも好きですが

かなり暖かいのでムートンも大好きです♪



数回程度の着用で汚れなどはありません。

サイズ的に少し大きいので出品致しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ◆ムートンジャケット◆