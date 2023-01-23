『ヒステリックグラマー ロッキーマウンテンコラボダウンジャケット定価9万円弱【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 27分に出品され03月11日 10時 27分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品特徴

Rocky Mountain Feather Bed× HYSTERIC GLAMOUR レザーヨークダウンジャケットです



ショルダーヨークをレザーに切り替えたダウンジャケット



ダウン特有のキルティングステッチを表からは隠し、シンプル且つスマートな着こなしが可能になりました



襟部分はシープムートンファーになっています



首後ろ部分にヒステリックグラマーのエンボスがデザインアクセントに



裏地は荒目のギンガムチェック



非常に暖かく細身のシルエットなのでスタイリッシュに着こなせます。



多少の毛羽立ちや使用感はありますが目立つ汚れはなくまだまだご着用頂けます。





【mens】

表記:S

平置き実寸(cm)

肩幅43

袖丈64

身幅55

着丈64



◆色

Black

ブラック



◆素材

表地

綿100%



身頃裏

綿44%

リネン36%

ウール20



袖裏

ナイロン100%



ヨーク・ラベル

牛革



毛皮部分

羊（シープ）



中わた

ダウン70%

フェザー30%



tmt ハリラン マーブルズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヒステリックグラマー ロッキーマウンテンコラボダウンジャケット定価9万円弱