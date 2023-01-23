『【10】ブランド名不明 レディース コート ジャケット アウター タグ付き未使用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 21時 30分に出品され03月09日 21時 30分に終了予定です。即決価格は10,192円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます(^^♪) ID.a1265



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☆商品説明☆



★ ブランド

ブランド名不明



★カラー

紅色

(色は映りの具合などで多少の違いが

あるかもしれませんがご了承下さいませ)





★サイズ/サイズ表記（平置き寸法です)

最後から2番目の画像参照してください。



※素人採寸になります。

若干の誤差は、ご了承ください。





★傷や汚れ

目立った傷や汚れはありません☆

写真にてご確認下さい(^ ^)



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☆注意事項☆



※購入後のクレームは対応しかねますので

しっかりとご理解した上で、ご購入お願いいたします。





※評価後は対応できかねますので何かございましたら

評価前に連絡くださいませ。





※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。





※商品のデザイン、状態には主観を伴い

表現及び受け止め方に個人差がございます。





※中古品、ヴィンテージにご理解のある方のみお願いします。



※神経質な方はご購入をお控え下さい。





※不明な点、気になる点ございましたらお気軽に

ご質問下さい^_^



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最後までご覧頂きありがとうございます。



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#hi全出品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ 【10】ブランド名不明 レディース コート ジャケット アウター タグ付き未使用