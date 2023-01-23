『エンフォルド コート カラーネップ ウール 立体コート 36 グレー【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 16時 09分に出品され03月20日 16時 09分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エンフォルドのカラーネップ ウール 立体コートです。

気に入って大切に着ておりましたが、目立つ汚れや傷は見当たらず、まだまだ可愛く着ていただけるかと思います。

インナーは厚手なお洋服でも着れるので、本当に着やすく暖かいです！





カラフルなネップが他にはないデザインでとっても可愛いです！

サイズは36ですが、オーバーサイズなので、M-Lの方でも着用可能。







表記サイズ

36



実寸サイズ

総丈：約86.5cm

肩幅：約62.0cm

身幅：約57.5cm

袖丈：約44.5cm

付属品はなし。







コンパクトに畳んでご配送になりますので、多少のシワがつく可能性がございますので、その点をご了承頂いた方のみご購入下さい。







また、よく検品するようにはしておりますが、素人目線ですので、見逃していたら申し訳ございません。





こちらは中古品で、自宅保管品であること、素人の梱包になりますので、ご理解いただける方のみご購入お願いいたします。







カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エンフォルド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ エンフォルド

コート

カラーネップ

ウール

立体コート

36

グレー