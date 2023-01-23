『PERTEX® DOWN JACKET【最終値下げ‼️】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 09時 53分に出品され03月17日 09時 53分に終了予定です。即決価格は38,500円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022AW人気即完ダウンです。（定価55000円）

※特に汚れなどもなく綺麗な状態です。

※実物の写真は7.8枚目にあります。172cm着用で丈が腰にくる位です。

※即日発送させて頂きます。

PERTEX QUANTUM AIRを使用した超軽量ダウン。防風性を保ちながら通気性、耐久性にも優れ、撥水機能まで施された高機能素材。

L [着丈74cm 身幅67cm 肩幅53cm 袖丈66cm]



カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり（取外し可）

季節感···春、冬



種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: エフティーシー カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PERTEX®

DOWN

JACKET【最終値下げ‼️】