『SONY ビデオカメラ HANDYCAM HDR-GWP88V 動作確認済み【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 17時 01分に出品され03月15日 17時 01分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONY ビデオカメラ HANDYCAM HDR-GWP88V黒色

付属品は写真の通りとなります！

すでに装着しているバッテリー1つと新品未開封の換えバッテリー1つのバッテリーは計2つあります！

防水設計でコンパクトサイズ！

動作確認済みで問題なく使用できます！

美品ではありますが、あくまで中古品になりますので神経質な方はお控えください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>カメラアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし