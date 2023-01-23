『ジャケット ブルゾン 「防風/保温」ボアフリースパーカー /リラックスフィット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 00時 42分に出品され04月28日 00時 42分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラック

サイズ2



<素材>

・シープ感のある柔らかなボア。

・裏地には防風機能を持つフリース素材。



保温性：あり

伸縮性：なし

洗濯：手洗い可能



＜デザイン＞

・少し肩を落としたリラックスフィットのボアブルゾン。

・ジップを上まで閉じると、首元が隠れ、真冬まで対応可能です。

・胸にはアクセント的なポケット。A+TOKYOのアイコックな三角フック付き。

・左袖にはカードなど入れられるジッパーポケットあり。

・腰には、ハンドウォーマーポケットで真冬でも手を温めます。



■推奨サイズ

サイズ1

身長：〜174cm

サイズ2

身長：175cm〜 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: エープラストウキョウ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ジャケット

ブルゾン

「防風/保温」ボアフリースパーカー

/リラックスフィット