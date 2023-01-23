『EE-DD50 新品未開封【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 02時 29分に出品され03月31日 02時 29分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

2023年11月購入



納品書付き



象印 スチーム式加湿器 EE-DD50-HA （グレー）

ブランド：象印

加湿方式：スチーム式、蒸気式

加湿量：480.0 ml/h

適用畳数（木造）：8.0 畳

適用畳数（鉄筋）：13.0 畳

タンク容量（L）：4.0 L

消費電力（W）：410.0 W

加湿器機能：自動運転 タイマー機能

安全機能：チャイルドロック 転倒時自動電源遮断装置

幅(mm)：240.0 mm

奥行き(mm)：275.0 mm

高さ(mm)：365.0 mm

コード長さ（m）：1.2 m

重量(kg)：2.9 kg

色：グレー系

台数：1.0 台 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ゾウジルシ