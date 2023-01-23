『ディップティック Diptyque 香水 EAU DUELLE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 01時 40分に出品され04月02日 01時 40分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ディップティック Diptyque 香水 EAU DUELLE



数回使用しましたが好みの香りが変わったので出品致します。2023年冬に購入しております。

総容量···50mlサイズ （残量は2枚目参照） 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし