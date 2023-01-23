『ameri vintage BALLOON CHECK GATHER JK【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 18時 58分に出品され04月19日 18時 58分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用タグなし

試着のみ

サイズフリー



ずっとハンガーにかけて保管してました。

とても可愛いです。

可愛すぎて出品迷っているので

いきなり消すかもしれないです。



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着丈···ロング



カラー···ベージュ

柄・デザイン···チェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アメリヴィンテージ カラー: ブラック系/グレイ系/ホワイト系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ameri

vintage

BALLOON

CHECK

GATHER

JK