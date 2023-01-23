『ノースフェイス ダウンジャケット メンズＭサイズ ゴアテックス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 14時 52分に出品され05月09日 14時 52分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスのダウンジャケット

メンズＭサイズ

ゴアテックス



地方の百貨店で購入しました。購入時の価格は定価で60000円くらいだったと思います。ゴアテックスで蒸れなく防水も効いてとても良かったです。



主人が1シーズン着用しました。

当方、平日は車通勤で15分ほどの着用です。休日は別のものを着用しておりました。

出品に際しまして確認しましたが、画像でもお分かりになる通り着用感があまりなく、かなりの美品だと感じております。

別のものを購入しましたので、どなたか興味のある方にお譲りしたいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス ダウンジャケット メンズＭサイズ ゴアテックス