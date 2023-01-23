『ウノピュウノウグァーレトレ×ロッキーマウンテン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 00時 27分に出品され03月12日 00時 27分に終了予定です。即決価格は31,500円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウノピュウノウグァーレトレ×ロッキーマウンテンのレザーダウンです。



サイズ



肩幅 46cm



身幅 54cm



袖丈 66cm



前身頃 69cm



後身頃 73cm



素人採寸ですので誤差はご了承ください。



縫い目からダウンが少し抜け出ていますが個体特有のものです。



ご理解ください。



他は特に目立つ汚れや傷はありませんがユーズド品であることをご理解ください。



ノークレーム・ノーリターンでお願いします。









カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ウノピュウノウグァーレトレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ウノピュウノウグァーレトレ×ロッキーマウンテン